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Президент НОК наградил медалистов Олимпиады в Париже

Президент НОК наградил медалистов Олимпиады в Париже Президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на проведенных в городе Париж Франции XXXIII Летних Олимп
Командные
13 августа 2024 г. 15:03
Президент НОК наградил медалистов Олимпиады в Париже

Президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на проведенных в городе Париж Франции XXXIII Летних Олимпийских играх"

Как сообщает Report, распоряжением определена сумма вознаграждения для азербайджанских спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на Олимпиаде в Париже в следующем порядке:

1. каждому спортсмену, занявшему первое место, - 200 000 (двести тысяч) манатов, его тренеру - 100 000 (сто тысяч) манатов;

2. каждому спортсмену, занявшему второе место, - 100 000 (сто тысяч) манатов, его тренеру - 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов;

3. каждому спортсмену, занявшему третье место, - 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов, его тренеру – 25 000 (двадцать пять тысяч) манатов;

4.главному тренеру команды - за спортсмена, продемонстрировавшего самый высокий результат по виду спорта, - в размере суммы, полученной персональным тренером (единожды).

Финансовому управлению Национального олимпийского комитета Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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