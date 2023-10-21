Президент ISSF: Хотелось бы, чтобы финальный этап чемпионата мира прошел в Азербайджане

Хотелось бы, чтобы финальный этап чемпионата мира прошел в Азербайджане.

Хотелось бы, чтобы финальный этап чемпионата мира прошел в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Европейской стрелковой конфедерации в Баку сказал журналистам президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси.

Л.Росси положительно отнесся к проведению чемпионата Европы в Азербайджане в ближайшем будущем: "С этим нет никаких проблем. Напротив, Бакинский стрелковый центр очень красивый, он считается одним из лучших не только в Европе, но и в мире. Было бы хорошо провести в Азербайджане не только чемпионат мира, но и межконтинентальные соревнования и чемпионат Европы".

Президент Международной федерации спортивной стрельбы сказал, что не исключает проведение в Азербайджане в будущем летних Олимпийских игр: "В недавнем прошлом здесь проводились Европейские игры. Азербайджан обладает потенциалом для проведения Олимпийских игр".