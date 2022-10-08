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Президент футбольного клуба "Реал" Перес отсудил у испанской газеты €1

Президент футбольного клуба "Реал" Перес отсудил у испанской газеты €1 Суд Мадрида обязал газету El Confidencial выплатить 1 евро президенту испанского футбольного клуба "Реал" Флорентино Пересу за утечку аудиозаписи с его разговорами.
Командные
8 октября 2022 г. 03:19
Президент футбольного клуба Реал Перес отсудил у испанской газеты €1

Суд Мадрида обязал газету El Confidencial выплатить 1 евро президенту испанского футбольного клуба "Реал" Флорентино Пересу за утечку аудиозаписи с его разговорами.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета AS со ссылкой на решение суда.

Аудиозаписи со словами Переса были опубликованы в июле 2021 года. Президент "Реала" требовал отсудить у газеты символический 1 евро, желая показать, что победа в деле является для него делом принципа, а не возможностью заработать деньги. Судья посчитал, что записи были полностью вырваны из контекста, а газета нарушила свое право на информацию, хотя право Переса на неприкосновенность частной жизни нарушено не было.

"Форма и содержание передач показывают, что их цель всегда заключалась в том, чтобы подорвать общественный имидж Флорентино Переса, представив его как ложного, вводящего в заблуждение человека, который ставит свои интересы выше любого другого члена клуба. А это, по сути, представляет собой незаконное вмешательство в его право на честь", - говорится в приговоре.

Пересу 75 лет. Он является президентом "Реала" с 2009 года, ранее он занимал эту должность с 2000 по 2006 год. "Реал" при его правлении шесть раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился победителем клубного чемпионата мира и дважды завоевывал Кубок Испании.

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Версия на азербайджанском языке “Real Madrid”in prezidenti qəzetdən 1 avro təzminat alıb

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