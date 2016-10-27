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    Президент Федерации волейбола Турции и вице-президент Европейской конфедерации волейбола совершил визит в Гёйгёль

    На встрече участвовали официальные лица Федерации волейбола Азербайджана

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вице-президент Европейской конфедерации волейбола и президент Федерации волейбола Турции Озкан Мутлугиль совершил визит в Гёйгёль в связи с подготовкой к чемпионату Европы.  

    Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, на встрече участвовали официальные лица национальной федерации, руководящие лица исполнительной власти Гёйгёльского района и управления спорта. 

    В Гёйгёльском олимпийском комплексе уже начались подготовительные работы. 

    В ноябре этого года в Баку состоится церемония подписания контрактов в связи с проведением  чемпионата Европы-2017 и жеребьевка турнира.

    Отметим, что чемпионат мира-2017 года по волейболу среди женщин пройдет в Азербайджане и Грузии. Игры двух групп пройдут в Баку, одной группы - в Грузии и одной группы - в  Гёйгёльском олимпийском комплексе.

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