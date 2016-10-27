Президент Федерации волейбола Турции и вице-президент Европейской конфедерации волейбола совершил визит в Гёйгёль

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вице-президент Европейской конфедерации волейбола и президент Федерации волейбола Турции Озкан Мутлугиль совершил визит в Гёйгёль в связи с подготовкой к чемпионату Европы.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, на встрече участвовали официальные лица национальной федерации, руководящие лица исполнительной власти Гёйгёльского района и управления спорта.

В Гёйгёльском олимпийском комплексе уже начались подготовительные работы.

В ноябре этого года в Баку состоится церемония подписания контрактов в связи с проведением чемпионата Европы-2017 и жеребьевка турнира.

Отметим, что чемпионат мира-2017 года по волейболу среди женщин пройдет в Азербайджане и Грузии. Игры двух групп пройдут в Баку, одной группы - в Грузии и одной группы - в Гёйгёльском олимпийском комплексе.