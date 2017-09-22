Президент Федерации волейбола Грузии поблагодарил Азербайджан

© Report

Тбилиси. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Организация чемпионата Европы по женскому волейболу Азербайджаном и Грузией пример нашей дружбы".

Об этом грузинскому бюро Report заявил президент Федерации волейбола Грузии Ираклий Чачуа. По его словам, когда в 2013 году было принято решение о проведении игр серии "Б" чемпионата в Тбилиси, они чувствовали большую поддержку Азербайджана: "Это имело большое значение для популяризации грузинского волейбола. В то же время является примером развития, организованности азербайджанского волейбола".

И.Чачуа выделил, что на каждом шагу чувствуется дружеская, братская поддержка Азербайджана: "В сборной Грузии нет легионеров. Азербайджан создал нам возможность участвовать в международных соревнованиях. За это мы благодарны Азербайджану".

Президент Федерации добавил, что совместная организация таких крупных соревнований еще раз доказывает дружбу и братство двух стран: "Нас в будущем ждут еще большие успехи".

Отметим, что чемпионат Европы стартует сегодня.