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Салех Мамедов: Мы готовы к иному виду сотрудничества с ними

Салех Мамедов: Мы готовы к иному виду сотрудничества с ними "Занимающиеся гандболом должны знать, что в Азербайджане гандбольная команда впервые была создана в 1955 году".
Командные
3 февраля 2022 г. 11:17
Салех Мамедов: Мы готовы к иному виду сотрудничества с ними

"Занимающиеся гандболом должны знать, что в Азербайджане гандбольная команда впервые была создана в 1955 году".

Как передает Report, об этом сказал президент Федерации гандбола Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что ранее в стране женщины этим видом спорта не занимались: "В Азербайджане имелись выдающиеся гандболисты, они всегда завоевывали успехи. Сегодня в стране шесть мужских и четыре женские команды. 6 игроков отстранены - они не профессионалы, а любители. В спорте имеется возрастной предел. Их возраст не подходит, и потому они были отстранены членами совета. В будущем мы готовы к иному виду сотрудничества с ними. Мы готовы принять новаторов, они должны обращаться лично ко мне".

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Версия на азербайджанском языке Saleh Məmmədov narazı həndbolçularla bağlı məsələyə münasibət bildirib

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