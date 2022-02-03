Салех Мамедов: Мы готовы к иному виду сотрудничества с ними

"Занимающиеся гандболом должны знать, что в Азербайджане гандбольная команда впервые была создана в 1955 году".

"Занимающиеся гандболом должны знать, что в Азербайджане гандбольная команда впервые была создана в 1955 году".

Как передает Report, об этом сказал президент Федерации гандбола Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что ранее в стране женщины этим видом спорта не занимались: "В Азербайджане имелись выдающиеся гандболисты, они всегда завоевывали успехи. Сегодня в стране шесть мужских и четыре женские команды. 6 игроков отстранены - они не профессионалы, а любители. В спорте имеется возрастной предел. Их возраст не подходит, и потому они были отстранены членами совета. В будущем мы готовы к иному виду сотрудничества с ними. Мы готовы принять новаторов, они должны обращаться лично ко мне".