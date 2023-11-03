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Президент Европейской конфедерации волейбола прибудет в Баку

Президент Европейской конфедерации волейбола прибудет в Баку Президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич 5 ноября прибудет в Азербайджан.
Командные
3 ноября 2023 г. 14:44
Президент Европейской конфедерации волейбола прибудет в Баку

Президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич 5 ноября прибудет в Азербайджан.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, вместе с Боричичем в Баку прибудут вице-президент конфедерации Ренато Арена, президент Федерации волейбола Турции Акиф Устюндаг, президент Болгарской федерации волейбола Любомир Ганев.

Гости примут участие в церемонии открытия чемпионата Азербайджана по волейболу 6 ноября, и посетят первый матч Высшей лиги.

В рамках визита также запланированы несколько важных встреч.

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Версия на английском языке President of European Volleyball Confederation to arrive in Baku
Версия на азербайджанском языке Avropa Voleybol Konfederasiyasının prezidenti Bakıya gəlir

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