Президент Европейской конфедерации волейбола прибудет в Баку

Президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич 5 ноября прибудет в Азербайджан.

Президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич 5 ноября прибудет в Азербайджан.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, вместе с Боричичем в Баку прибудут вице-президент конфедерации Ренато Арена, президент Федерации волейбола Турции Акиф Устюндаг, президент Болгарской федерации волейбола Любомир Ганев.

Гости примут участие в церемонии открытия чемпионата Азербайджана по волейболу 6 ноября, и посетят первый матч Высшей лиги.

В рамках визита также запланированы несколько важных встреч.