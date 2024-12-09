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Представитель ФВА получил назначение на международный матч

Представитель ФВА получил назначение на международный матч Руководитель отдела коммуникаций Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Зохраб Гёзалбейли назначен супервайзером на международный матч, который пройдет в Стамбуле 10 декабря.
Командные
9 декабря 2024 г. 10:00
Представитель ФВА получил назначение на международный матч

Руководитель отдела коммуникаций Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Зохраб Гёзалбейли назначен супервайзером на международный матч, который пройдет в Стамбуле 10 декабря.

Как сообщили Report в Федерации, он оценит работу судей в ответном матче команд THY Istanbul (Турция) и "МБХ-Бекешчаба" (Венгрия) в 1/8 финала Кубка ЕКВ среди волейболисток.

Судьями матча будут Доминик Биегайло (Англия) и Мирза Башич (Босния и Герцеговина).

Отметим, что представитель Турции выиграл первый матч со счетом 3:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi beynəlxalq yarışa təyinat alıb

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