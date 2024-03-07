Представитель ФГА: В этом году чемпионат мира важен для олимпийского отбора

В этом году чемпионат мира для гимнастов имеет особое значение, поскольку эти соревнования являются квалификационными для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В этом году чемпионат мира для гимнастов имеет особое значение, поскольку эти соревнования являются квалификационными для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) Нурлана Мамедзаде после церемонии открытия Кубка мира по спортивной гимнастике на Национальной гимнастической арене в Баку.

"Всего в этом турнире соревнуются около 300 спортсменов. Подавляющее большинство из них - мужчины. Наш гимнаст Никита Симонов также выступит на этих соревнованиях. На предыдущих турнирах он занял 1-е место в выступлениях на кольцах среди 45 спортсменов. Иван Тихонов и другие наши юные спортсмены тоже примут участие в соревнованиях. Надеемся, что и гимнастка Назенин Теймурова порадует зрителей своим выступлением", - отметила Н.Мамедзаде.

Победители Кубка мира определятся в ходе финальных этапов в эти выходные, подчеркнула представитель ФГА.