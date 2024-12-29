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Представитель ФБА: Матч плей-ин ЛЧ ФИБА в Баку станет важным событием в истории азербайджанского баскетбола

Представитель ФБА: Матч плей-ин ЛЧ ФИБА в Баку станет важным событием в истории азербайджанского баскетбола Проведение матча плей-ин Лиги чемпионов ФИБА в Баку станет важным событием в истории азербайджанского баскетбола.
Командные
29 декабря 2024 г. 14:58
Представитель ФБА: Матч плей-ин ЛЧ ФИБА в Баку станет важным событием в истории азербайджанского баскетбола

Проведение матча плей-ин Лиги чемпионов ФИБА в Баку станет важным событием в истории азербайджанского баскетбола.

Об этом сказал Report генеральный секретарь Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Вугар Азимов, комментируя проведение в Баку первой игры плей-ин между клубами "Алиага Петким Спор" (Турция) и "Хапоэль Холон" (Израиль) в Лиге чемпионов ФИБА.

Он отметил, что Федерация баскетбола Турции и клуб "Алиага Петким Спор" обратились в ФБА. "Команда прибудет в Баку 5 января. Домашнюю игру она проведет в Азербайджане, а выездную – в Венгрии. Если в первых двух играх счет будет равным, третий матч вновь пройдет в Азербайджане. Этот матч состоится 22 января. С организацией проблем не будет. Федерация имеет опыт в организационных вопросах и проводит всю необходимую работу", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ABF rəsmisi: "FIBA Çempionlar Liqasının pley-in matçının Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın basketbol tarixində önəmli hadisə olacaq"

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