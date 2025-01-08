Представитель ФБА: Азербайджан всегда сможет принимать международные состязания

Поскольку Азербайджан является одной из самых безопасных стран в мире, он всегда сможет принимать международные состязания.

Поскольку Азербайджан является одной из самых безопасных стран в мире, он всегда сможет принимать международные состязания.

Об этом Report сказал спортивный директор Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Тургай Зейтингёз.

Он отметил, что Азербайджан является одной из самых безопасных стран: "Из-за сложившейся ситуации в Израиле команды этой страны не проводят матчи на своем стадионе. Турецкие клубы также не могут принять команды этой страны по соображениям безопасности. Поскольку Азербайджан является одной из самых безопасных стран, он всегда сможет принимать международные состязания".

По его словам, в целом, проведение впервые в истории матча плей-ин Лиги чемпионов ФИБА в Баку является большим событием для азербайджанского баскетбола.

Отметим, что вчера в Бакинском дворце спорта турецкая команда "Алиага Петким Спор" одержала победу над представителем Израиля "Хапоэль Холон" со счетом 82:81 в матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА.