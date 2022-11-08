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Азербайджанский клуб встретится с командой Австрии в Кубке вызова

Азербайджанский клуб встретится с командой Австрии в Кубке вызова Мужской волейбольный клуб "Муров" проведет свой следующий матч в Кубке Вызова.
Командные
8 ноября 2022 г. 09:41
Азербайджанский клуб встретится с командой Австрии в Кубке вызова

Мужской волейбольный клуб "Муров" проведет свой следующий матч в Кубке Вызова.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Фарид Джалалов, в 1/16 финала встретится с австрийским коллективом "UVC Qrats“.

В первом матче этапа, который пройдет в Бакинском волейбольном центре, в качестве номинальных хозяев выступят австрийцы.

Матч начнется в 19:00.

На стадии 1/32 финала "Муров" встречался с хорватским “Китро Вараждиным” и выиграл оба матча - 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) и 3:1 (23:25; 25:18; 25:20; 25:17).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təmsilçisi Çağırış Kubokunda Avstriya komandası ilə qarşılaşacaq

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