Половина хоккейной команды Кубы сбежала в США

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Половина кубинской хоккейной команды по хоккею на траве сбежала в США во время Панамериканских игр в канадском городе Торонто.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что команда Тринидада и Тобаго разбила кубинцев со счетом 13:0, после того как лишь восемь игроков кубинской хоккейной команды появились на матче.

"Все знают, что произошло с нашей командой, семеро из них в США", - цитирует агентство Франс пресс игрока Роджера Агилеру.

Это не первый случай, когда спортсмены используют соревнования в качестве возможности бежать с Кубы.

На прошлой неделе на соревнованиях также пропали четыре гребца, в том числе серебряный призер соревнований по гребле.