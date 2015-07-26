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    Половина хоккейной команды Кубы сбежала в США

    Куба проиграла со счетом 13:0, после того как на матче появились лишь восемь кубинцев

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Половина кубинской хоккейной команды по хоккею на траве сбежала в США во время Панамериканских игр в канадском городе Торонто. 

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что команда Тринидада и Тобаго разбила кубинцев со счетом 13:0, после того как лишь восемь игроков кубинской хоккейной команды появились на матче.

    "Все знают, что произошло с нашей командой, семеро из них в США", - цитирует агентство Франс пресс игрока Роджера Агилеру.

    Это не первый случай, когда спортсмены используют соревнования в качестве возможности бежать с Кубы.

    На прошлой неделе на соревнованиях также пропали четыре гребца, в том числе серебряный призер соревнований по гребле.

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