Полина Рагимова: Я благодарна Азербайджану за свои достижения

"Я горжусь, что украинка, и как все знают, я - представитель Азербайджана. Я всегда буду благодарна этой стране за свои достижения".

"Я горжусь, что украинка, и как все знают, я - представитель Азербайджана. Я всегда буду благодарна этой стране за свои достижения".

Как сообщает Report, об этом бывший член сборной Азербайджана, волейболистка Полина Рагимова написала н своей странице в Facebook.

32-летняя спортсменка призвала подписчиков поддержать украинский народ: "Война всех объединила, и показала, кто настоящий человек, помогает своему народу. Я очень рада, что за эти годы не потеряла связей с этими патриотами".

Рагимова подчеркнула, что в различное время ее поддерживало много людей: "Настало время помогать не только знакомым, но и другим людям, оказавшимся в сложной ситуации. Я мечтаю о скорейшем прекращении войны".

Полина Рагимова в 2007-2020 гг. носила форму сборной Азербайджана.