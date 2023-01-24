Подведены итоги I этапа Высшей лиги Азербайджана

Волейболистки завершили первый этап Высшей лиги Азербайджана среди женщин.

Волейболистки завершили первый этап Высшей лиги Азербайджана среди женщин.

Как сообщает Report, в заключительной игре III тура "Абшерон" встретился с UNEC. В матче, который состоялся в Волейбольном центре, команда под руководством Фамиля Агаева одержала уверенную победу - 3:0.

В первом матче тура и дня "Муров" проиграл "Азеррейлу" со счетом 1:3.

Таким образом, “Азеррейл”, не потерявший очков после 3 туров, возглавляет турнирную таблицу с 9 очками. Второе место занял ”Муров“ с 6 очками, третье - ”Абшерон", отстающий от него на 3 очка. UNEC расположился на последнем месте с показателем в ноль очков.