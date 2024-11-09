Пляжные волейболисты Азербайджана отправились в Турцию на тренировочные сборы

Национальная сборная Азербайджана по пляжному волейболу отправилась в турецкую Аланию для тренировочных сборов.

Национальная сборная Азербайджана по пляжному волейболу отправилась в турецкую Аланию для тренировочных сборов.

Как сообщает Report, сборная будет участвовать в тренировочных сборах вместе с командами из Германии, Австрии и Турции.

Отметим, что в подготовительном процессе, который продлится до 22 ноября, принимают участие шесть девушек и шесть юношей-волейболистов. Девушки будут тренироваться под руководством российского специалиста Игоря Олефира, а юноши - под руководством недавно привлеченного в команду латвийского специалиста Атварса Вилде.