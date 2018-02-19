Пхенчхан - 2018: Женская сборная США по хоккею завоевала путевку в финал

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Женская сборная США по хоккею завоевала путевку в финал проходящих в южно-корейском городе Пхенчхан XXIII Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает Report, в полуфинале американки одержали победу над сборной Финляндии со счетом 5:0.

В финале соперником станет команда-победитель другой полуфинальной встречи между командами России и Канады.

Отметим, что встреча за третье место состоится 21 февраля, а финальный матч пройдет на следующий день.