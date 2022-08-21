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Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших медали на Исламиаде

Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших медали на Исламиаде Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с V Играми исламской солидарности.
Командные
21 августа 2022 г. 22:17
Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших медали на Исламиаде
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила спортсменов, завоевавших медали на V Играх исламской солидарности, которые прошли в турецком городе Конье.

Как сообщает Report, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Азербайджанские спортсмены завершили V Игры исламской солидарности на 4-м месте с 99-ю медалями. Из них – 29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовые. От всей души поздравляю наших спортсменов! Вы блестяще выступили на соревнованиях и, проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, одержали яркую, убедительную победу! Спасибо вам за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю вам крепкого здоровья, новых побед и достижений!".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva İslamiadada medal qazanan idmançıları təbrik edib

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