Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших медали на Исламиаде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с V Играми исламской солидарности.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила спортсменов, завоевавших медали на V Играх исламской солидарности, которые прошли в турецком городе Конье.

Как сообщает Report , в публикации Первого вице-президента говорится:

"Азербайджанские спортсмены завершили V Игры исламской солидарности на 4-м месте с 99-ю медалями. Из них – 29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовые. От всей души поздравляю наших спортсменов! Вы блестяще выступили на соревнованиях и, проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, одержали яркую, убедительную победу! Спасибо вам за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю вам крепкого здоровья, новых побед и достижений!".