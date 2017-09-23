Патрик Ричард:"Верю,что воллейболистки Азербайджана займут достойное место на чемпионате Европы"

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Тбилиси. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Я 8 раз был в Азербайджане и каждый раз становлюсь свидетелем большого развития в стране."

Об этом грузинскому бюро Report сказал судья международного уровня, арбитр чемпионата Европы по волейболу среди женщин в Грузии Патрик Ричард.

Он отметил, что в Азербайджане есть большой интерес к спорту: "Для развития спорта в регионах сооружены новые олимпийские центры. Я судил несколько игр в Баку и Губе. Также буду судить игры и на этом первенстве. Я дружу с главным тренером сборной Азербайджана Фаигом Караевым. Он очень старается для развития волейбола в стране. Очень знаменательно, что президент Ильхам Алиев также уделяет большое внимание развитию спорта в стране. Как результат, спорт в Азербайджане, особенно женский волейбол очень хорошо развит. Верю,что волейболистки Азербайджана займут достойное место на чемпионате Европы."

Патрик Ричард высоко оценил роль Азербайджана в организации групповых игр первенства в Грузии.