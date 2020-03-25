Паралимпийские игры перенесены на 2021 год

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о переносе Паралимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МПК.

Ранее во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Японии на 2021 год из-за пандемии. Паралимпийские игры должны были пройти с 25 августа по 6 сентября.

"Перенос Паралимпийских игр в Токио 2020 года в результате глобальной вспышки COVID-19 является абсолютно правильным решением. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом номер один, и проведение любого спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно. Самое главное сейчас - не спорт, а сохранение человеческой жизни. Поэтому крайне важно принять все меры для того, чтобы попытаться ограничить распространение этой болезни", - сказал глава МПК Эндрю Парсонс.