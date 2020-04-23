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Европейская конфедерация волейбола отменила оставшиеся еврокубки

Оставшиеся еврокубки отменены

Европейская конфедерация волейбола (CEV) отменила оставшиеся в 2020 году еврокубки.

Как сообщает Report, решение было принято Правлением CEV.

Среди ликвидированных чемпионатов и запланированный на 16 мая в Берлине Суперфинал Лиги чемпионов CEV. 

Вне зависимости от того, будут ли продолжены турниры, Правление согласилось выдать командам более 80% призового фонда. 

Совет CEV пообещал сохранить призовой фонд для еврокубков в сезоне 2020/2021 и заявил о намерении предоставить клубам дополнительную поддержку в следующем сезоне. 

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