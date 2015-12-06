Организаторы гонки Ф-1 в Баку: Уверены, что продадим все международные билеты и они быстро будут распроданы"

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ На Гран-при Европы смогут приехать не более 10 тыс. иностранцев из-за ограничения по количеству мест в гостиницах города. Как сообщает Report со ссылкой на Motorsport, об этом заявил организатор гонки Формулы-1 в Баку Ариф Рахимов.

«У нас есть ограничения по количеству комнат в отелях в Баку. Сейчас их около 9,5 тыс., сколько-то займут акционеры Ф-1, скажем, 2,5 тыс. Так что остаётся 7 тыс. комнат, то есть примерно 10 тыс. гостей, которых мы можем принять. Это максимальное количество людей, которое мы можем пригласить в Азербайджан. Уверены, что продадим все международные билеты, потому что их количество ограничено, и мы уверены, что они быстро уйдут.

Мы не ограничиваем билеты для иностранной продажи 10 тыс. — просто прежде, чем купить билет, людям надо удостовериться, что им есть где остановиться», — заявил Рахимов.