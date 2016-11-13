Организаторы этапа "Формулы-1" в Баку надеются, что гонка станет узнаваемой, как в Монако

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Баку надеются, что Гран-при в столице Азербайджана станет таким же узнаваемым, как в Монако.

Как передает Report, об этом ТАСС рассказал промоутер этапа Ариф Рагимов.

Баку в нынешнем сезоне впервые в истории принял этап "Формулы-1", который назывался Гран-при Европы.

"Более 100 млн человек посмотрели Гран-при в этом году, увидели онлайн, какой это красивый город. В этом году нас посетили четыре тысячи иностранцев, в следующем, надеемся, что посещаемость увеличится", - заявил Рагимов.

"Надеемся, что наш этап станет таким же узнаваемым, как в Монако", - добавил он.