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Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио

Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио Спортсмены на Играх будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии
Командные
3 февраля 2021 г. 14:13
Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте МОК.

Спортсмены на Играх будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра между собой, вести план своих действий. Спортсменам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

За 14 дней до поездки в Токио все атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Следующая версия правил появится к апрелю.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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