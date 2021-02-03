Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио

Спортсмены на Играх будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте МОК.

Спортсмены на Играх будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра между собой, вести план своих действий. Спортсменам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

За 14 дней до поездки в Токио все атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Следующая версия правил появится к апрелю.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.