О нас
Report Georgia
Аудио новости

Опрос: Жители ряда стран выступают против проведения Олимпиады этим летом

Опрос: Жители ряда стран выступают против проведения Олимпиады этим летом Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией
Командные
21 марта 2021 г. 10:30
Опрос: Жители ряда стран выступают против проведения Олимпиады этим летом

Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные социологического опроса, проведенного Японским исследовательским институтом СМИ.

Согласно полученным результатам, больше всего противников проведения Игр в Токио в этом году среди жителей Таиланда. Там 95,6% опрошенных поддерживают вариант отмены или повторного переноса Олимпиады. На втором месте оказались граждане Южной Кореи (94,7%), а на третьем - китайцы (82,1%). Большинство жителей США (74,4%) и Франции (70,6%) также не согласны с решением проводить Олимпиаду этим летом в условиях пандемии коронавируса.

Опрос проводился с декабря по январь. В нем приняли участие около 5 тыс. человек - по 1 тыс. из каждой страны.

Накануне оргкомитет "Токио-2020" согласовал с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных болельщиков
Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных болельщиков
20 марта 2021 г. 15:10
Япония не планирует приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду
Япония не планирует приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду
9 марта 2021 г. 16:27
АМОР провёл турнир по волейболу среди женских команд
ФотоАМОР провёл турнир по волейболу среди женских команд
8 марта 2021 г. 16:00
Азербайджанский судья получил назначение на игру Фенербахче
Азербайджанский судья получил назначение на игру "Фенербахче"
22 февраля 2021 г. 14:02
В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории
В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории
16 февраля 2021 г. 20:12
Москва предлагает Баку расширить сотрудничество в сфере спорта
Москва предлагает Баку расширить сотрудничество в сфере спорта
16 февраля 2021 г. 16:41
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку на фоне скандала
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку на фоне скандала
12 февраля 2021 г. 11:44
Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса
Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса
8 февраля 2021 г. 16:06
Манчестер Сити крупно обыграл Ливерпуль в матче АПЛ
"Манчестер Сити" крупно обыграл "Ливерпуль" в матче АПЛ
7 февраля 2021 г. 23:05
Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 готов уйти в отставку из-за скандала
Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 готов уйти в отставку из-за скандала
4 февраля 2021 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi