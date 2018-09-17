Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Определился состав женской сборной Азербайджана по волейболу на чемпионат мира.

Как сообщает Report, главный тренер Фаик Гараев решил отправиться на соревнования с 14-ю волейболистками.

Состав сборной: Яна Азимова, Анастасия Гурбанова, Одина Алиева, Айшан Абдулазимова, Алена Гасанова, Елизавета Самедова, Наталья Мамедова, Яна Кулан, Кристина Ягубова, Айнур Иманова, Юлия Керимова, Полина Рагимова, Шафагат Алышанова, Баяз Алиева.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 29 сентября по 20 октября в Японии. В группе С сборная Азербайджана будет бороться с командами Южной Кореи, России, Таиланда, Тринидада и Тобаго, США.