Определился победитель Суперлиги Азербайджана среди волейболисток

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Определился победитель Суперлиги Азербайджана среди женских волейбольных команд.

Как сообщает Report, за 3 тура до окончания сезона команда "Азеррейл" завоевала чемпионство.

Возглавляемый Фамилем Агаевым коллектив добился этого, превзойдя в IX туре "Абшерон" со счетом 3:1.

После этой победы на счету столичной команды стало 27 очков и она намного превзошла обладающего 16-ю очками соперника.

"Абшерон" - "Азеррейл" - 1:3 (19:25, 25:21, 26:28, 18:25)

Отметим, что это второе по счету чемпионство "Азеррейл".