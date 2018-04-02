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    Определился победитель Суперлиги Азербайджана среди волейболисток

    Это - второе чемпионство Азеррейл

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Определился победитель Суперлиги Азербайджана среди женских волейбольных команд.

    Как сообщает Report, за 3 тура до окончания сезона команда "Азеррейл" завоевала чемпионство.

    Возглавляемый Фамилем Агаевым коллектив добился этого, превзойдя в IX туре "Абшерон" со счетом 3:1.

    После этой победы на счету столичной команды стало 27 очков и она намного превзошла обладающего 16-ю очками соперника.

    "Абшерон" - "Азеррейл" - 1:3 (19:25, 25:21, 26:28, 18:25)

    Отметим, что это второе по счету чемпионство "Азеррейл". 

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