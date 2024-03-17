Определился календарь игр Золотой Евролиги с участием сборных Азербайджана

Определился календарь игр Золотой Евролиги по волейболу с участием сборных Азербайджана.

Определился календарь игр Золотой Евролиги по волейболу с участием сборных Азербайджана.

Как передает Report, один тур с участием мужской и женской "милли" пройдет в Баку. Лучшие четыре команды выйдут в "Финал четырех".

Календарь игр женской команды:

Хорватия

17 мая. 19:00 Азербайджан – Хорватия

18 мая. 15:00 Словакия – Азербайджан

18 мая. 19:00 Хорватия – Словакия

Румыния

24 мая. 17:00 Азербайджан – Румыния

25 мая. 17:00 Швеция – Азербайджан

26 мая. 17:00 Румыния – Швеция

Азербайджан

31 мая. 18:00 Эстония – Румыния

1 июня. 18:00 Австрия – Эстония

2 июня. 18:00 Азербайджан – Австрия

Календарь игр мужской команды:

Азербайджан

17 мая. 18:00 Румыния – Азербайджан

18 мая. 18:00 Украина – Румыния

19 мая. 18:00 Азербайджан – Украина

Бельгия

24 мая. 17:30 Азербайджан – Бельгия

25 мая. 17:30 Северная Македония – Азербайджан

26 мая. 15:00 Бельгия – Северная Македония

Эстония

31 мая. 18:00 Азербайджан – Эстония

1 июня. 16:00 Люксембург – Азербайджан

2 июня. 16:00 Эстония – Люксембург.