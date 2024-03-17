Определился календарь игр Золотой Евролиги с участием сборных Азербайджана

Определился календарь игр Золотой Евролиги по волейболу с участием сборных Азербайджана.
Как передает Report, один тур с участием мужской и женской "милли" пройдет в Баку. Лучшие четыре команды выйдут в "Финал четырех".
Календарь игр женской команды:
Хорватия
17 мая. 19:00 Азербайджан – Хорватия
18 мая. 15:00 Словакия – Азербайджан
18 мая. 19:00 Хорватия – Словакия
Румыния
24 мая. 17:00 Азербайджан – Румыния
25 мая. 17:00 Швеция – Азербайджан
26 мая. 17:00 Румыния – Швеция
Азербайджан
31 мая. 18:00 Эстония – Румыния
1 июня. 18:00 Австрия – Эстония
2 июня. 18:00 Азербайджан – Австрия
Календарь игр мужской команды:
Азербайджан
17 мая. 18:00 Румыния – Азербайджан
18 мая. 18:00 Украина – Румыния
19 мая. 18:00 Азербайджан – Украина
Бельгия
24 мая. 17:30 Азербайджан – Бельгия
25 мая. 17:30 Северная Македония – Азербайджан
26 мая. 15:00 Бельгия – Северная Македония
Эстония
31 мая. 18:00 Азербайджан – Эстония
1 июня. 16:00 Люксембург – Азербайджан
2 июня. 16:00 Эстония – Люксембург.