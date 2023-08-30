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Определился календарь игр сборной Азербайджана и "Нефтчи"

Определился календарь игр сборной Азербайджана и "Нефтчи" 18:46
Командные
30 августа 2023 г. 19:50
Определился календарь игр сборной Азербайджана и Нефтчи

Определены группы, в которых сборные Азербайджана и клуб "Нефтчи" примут участие в этапе Пон-дю-Гар Мировой женской серии по баскетболу 3x3, и календарь предстоящих игр

Как сообщает Report, 21-й этап соревнований пройдет с 31 августа по 1 сентября в Пон-дю-Гар с участием 16 команд.

Наша сборная сыграет с Монголией и Малайзией в квалификационной группе. Первая встреча состоится 31 августа в 17:00 против сборной Малайзии.

А "Нефтчи" сыграет со сборными Нидерландов и Египта в группе B. Первую встречу "черно-белые" проведут 31 августа в 19:35 против сборной Египта.

Отметим, что команды, занявшие первые два места в группах, выйдут в 1/4 финала.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin və "Neftçi"nin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

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