Определилось расписание матчей сборных Азербайджана в отборе Кубка Европы

Определилось расписание игр мужской и женской сборных Азербайджана по баскетболу 3х3, которые примут участие в отборочном раунде Кубка Европы в Приштине.
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Первую встречу сборная Азербайджана проведет с Арменией, женская команда же проведет стартовый матч с соперницами из Мальты.
Отметим, что отборочный раунд пройдет 8 и 9 июня.
8 июня
11:30. Армения - Азербайджан (мужчины)
16:10. Азербайджан - Косово (мужчины)
17:50. Азербайджан - Мальта (женщины)
19:40. Кипр - Азербайджан (мужчины)
23:20. Азербайджан - Люксембург (женщины)
23:45. Азербайджан - Албания (мужчины).