Определилось расписание матчей сборных Азербайджана в отборе Кубка Европы

Определилось расписание игр мужской и женской сборных Азербайджана по баскетболу 3х3, которые примут участие в отборочном раунде Кубка Европы в Приштине.

Определилось расписание игр мужской и женской сборных Азербайджана по баскетболу 3х3, которые примут участие в отборочном раунде Кубка Европы в Приштине.

Как сообщает Report , сначала к борьбе подключатся азербайджанские баскетболисты.

Первую встречу сборная Азербайджана проведет с Арменией, женская команда же проведет стартовый матч с соперницами из Мальты.

Отметим, что отборочный раунд пройдет 8 и 9 июня.

8 июня

11:30. Армения - Азербайджан (мужчины)

16:10. Азербайджан - Косово (мужчины)

17:50. Азербайджан - Мальта (женщины)

19:40. Кипр - Азербайджан (мужчины)

23:20. Азербайджан - Люксембург (женщины)

23:45. Азербайджан - Албания (мужчины).