Определились все участники плей-офф ЧЕ по волейболу среди женских команд

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, который проходит в Азербайджане и Грузии.

Как передает Report, в понедельник волейболистки сборной Турции в заключительном матче в группе С обыграли команду Украины и стали последними участницами плей-офф.

Турчанки заняли третье место в квартете С и сыграют в 1/8 финала, как и сборная Болгарии, ставшая второй по итогам группового этапа. Первыми в квартете С стали волейболистки сборной России, которые напрямую вышли в четвертьфинал.

Помимо россиянок, в 1/4 финала вышли сборные Азербайджана, Италии и Сербии. В 1/8 финала, помимо болгарок и турчанок, сыграют команды Польши, Германии, Белоруссии, Хорватии, Нидерландов и Чехии.

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

Белоруссия - Чехия (победитель сыграет в 1/4 финала со сборной Сербии),

Польша - Турция (победитель сыграет в 1/4 финала со сборной России),

Болгария - Германия (победитель сыграет в 1/4 финала со сборной Азербайджана),

Нидерланды - Хорватия (победитель сыграет в 1/4 финала со сборной Италии).

Матчи 1/8 финала состоятся в Баку 26-27 сентября, четвертьфиналы пройдут в Баку 28-29 сентября.