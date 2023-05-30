Определились участники международного велопробега "Дорогая Шуша"

Определились участники запланированного на 7-11 июня международного велопробега "Дорогая Шуша”, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Определились участники запланированного на 7-11 июня международного велопробега "Дорогая Шуша”, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Федерации велоспорта Азербайджана.

В велопробеге, который пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации велоспорта, более 100 спортсменов из 16 стран будут соревноваться в групповом соревновании шоссейных велосипедов.

В числе участников соревнований сборные Азербайджана, Болгарии, Румынии, Туркменистана, а также клубы Sakarya BB Pro Team (Турция), Universe Cycling Team (Нидерланды), Vino SKO Team (Казахстан), Team Storck - Metropol Cycling (Германия) и др.

Гонка стартует 7 июня с Велопарка, расположенного в Сабаильском районе города Баку.

По итогам престижного соревнования велосипедисты смогут заработать лицензионные баллы на летние Олимпийские игры "Париж-2024".