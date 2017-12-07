Определились соперники женской сборной Азербайджана по волейболу на Чемпионате мира

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка чемпионата мира по волейболу среди женщин, который пройдет в Японии в 2018 году. Как сообщает Report, сборная Азербайджана попала в группу С вместе с США, Россией, Южной Кореей, Таиландом и Тринидад и Тобаго.

Результаты жеребьевки таковы:

Группа A: Япония, Нидерланды, Аргентина, Германия, Камерун, Мексика

Группа B: Китай, Италия, Турция, Болгария, Канада, Куба

Группа C: Азербайджан, США, Россия, Южная Корея, Таиланд, Тринидад и Тобаго

Группа D: Сербия, Бразилия, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Казахстан, Кения

Отметим, что чемпионат мира 2018 года пройдет в 6 городах Японии - Иокогама, Хамамацу, Кобе, Нагоя, Осака и Саппоро. Соревнование состоится 29 сентября - 20 октября.