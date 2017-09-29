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    Определились соперники сборной Азербайджана по футзалу на чемпионате Европы

    Прошла жеребьевка финального раунда чемпионата Европы

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В столице Словении Любляне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футзалу.

    Как сообщает Report, в результате жеребьевки также определились соперники национальной сборной Азербайджана. Команда, главным тренером которой является Алесио Да Силва, попала в группу D вместе с Испанией и Францией.

    Результаты жеребьевки:

    Группа A: Словения, Италия, Сербия

    Группа B: Россия, Казахстан, Польша

    Группа С: Португалия, Украина, Румыния

    Группа D: Испания, АЗЕРБАЙДЖАН, Франция.

    Чемпионат Европы пройдет с 30 сентября по 10 октября 2018 года в Любляне.

    Отметим, что на жеребьевке Азербайджан представил координатор АФФА по футзалу Асим Худиев. 

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