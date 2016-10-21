Определился соперник клуба "Араз" в Кубке УЕФА

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка элитного этапа Кубка УЕФА по футзалу.

Как сообщает Report, футзальные команды были распределены по трем корзинам.

Находившийся во второй корзине азербайджанский клуб "Араз" попал в группу В. "Араз" будет бороться с российской командой "Югра", немецкой "Гамбург Пантерс" и хорватской "Загреб".

В элитном этапе выступят 16 команд.

Группа А Группа B Группа C Группа D "Кайрат" (Казахстан) "Югра" (Россия) "Интер" (Испания) "Динамо" (Россия) "Никарс" (Литва) "Араз" (Азербайджан) "Экономатс" (Сербия) "Спортинг" (Португалия) "Реал" (Италия) "Гамбург Пантерс" (Германия) "Хрудим" (Чехия) "Дьор" (Венгрия) "Феникс" (Косово) "Загреб" (Хорватия) "Брезе" (Словения) "Тыргу Муреш" (Румыния)

Отметим, что матчи элитного этапа пройдут 22-27 ноября в Хорватии, Португалии, Казахстане и Словении.