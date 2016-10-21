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    Определился соперник клуба "Араз" в Кубке УЕФА

    Азербайджанский клуб попал в группу В

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка элитного этапа Кубка УЕФА по футзалу.  

    Как сообщает Report, футзальные команды были распределены по трем корзинам. 

    Находившийся во второй корзине азербайджанский клуб "Араз" попал в группу В. "Араз" будет бороться с российской командой "Югра", немецкой "Гамбург Пантерс" и хорватской "Загреб". 

    В элитном этапе выступят 16 команд. 

    Группа АГруппа B Группа CГруппа D
    "Кайрат" (Казахстан)"Югра" (Россия) "Интер" (Испания)"Динамо" (Россия)
    "Никарс" (Литва)"Араз" (Азербайджан)"Экономатс" (Сербия)"Спортинг" (Португалия)
    "Реал" (Италия)"Гамбург Пантерс" (Германия)"Хрудим" (Чехия)"Дьор" (Венгрия)
    "Феникс" (Косово)"Загреб" (Хорватия)"Брезе" (Словения)"Тыргу Муреш" (Румыния)

    Отметим, что матчи элитного этапа пройдут 22-27 ноября в Хорватии, Португалии, Казахстане и Словении.

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