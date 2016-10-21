Определился соперник клуба "Араз" в Кубке УЕФА

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка элитного этапа Кубка УЕФА по футзалу.
Как сообщает Report, футзальные команды были распределены по трем корзинам.
Находившийся во второй корзине азербайджанский клуб "Араз" попал в группу В. "Араз" будет бороться с российской командой "Югра", немецкой "Гамбург Пантерс" и хорватской "Загреб".
В элитном этапе выступят 16 команд.
|Группа А
|Группа B
|Группа C
|Группа D
|"Кайрат" (Казахстан)
|"Югра" (Россия)
|"Интер" (Испания)
|"Динамо" (Россия)
|"Никарс" (Литва)
|"Араз" (Азербайджан)
|"Экономатс" (Сербия)
|"Спортинг" (Португалия)
|"Реал" (Италия)
|"Гамбург Пантерс" (Германия)
|"Хрудим" (Чехия)
|"Дьор" (Венгрия)
|"Феникс" (Косово)
|"Загреб" (Хорватия)
|"Брезе" (Словения)
|"Тыргу Муреш" (Румыния)
Отметим, что матчи элитного этапа пройдут 22-27 ноября в Хорватии, Португалии, Казахстане и Словении.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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