Определились соперники азербайджанской волейбольной команды на Евро-2022

Определились соперники мужской сборной Азербайджана по волейболу U-22 на Евро-2022.
Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, сборная, которая вступит в борьбу со второго классификационного этапа, попала в группу Е с Косово, Нидерландами и Словакией.
Команда во главе с главным тренером Эльдаром Алиевым проведет первый матч 20 мая против сборной Косово. На следующий день волейболисты встретятся с командой Нидерландов, 22 мая – Словакии. Игры нашей команды будут стартовать в 21:00 по бакинскому времени. Встречи пройдут в Косово.
Отметим, что в классификационном этапе свою силу проверит 21 команда в 6 группах. Победители групп и занявшие лучшие вторые места получат путевку в финал.
Евро-2020, классификация
Группа E
20 мая
21:00. Азербайджан – Косово
21 мая
21:00. Нидерланды – Азербайджан
22 мая
21:00. Словакия – Азербайджан