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Определились соперники азербайджанской волейбольной команды на Евро-2022

Определились соперники азербайджанской волейбольной команды на Евро-2022 Определились соперники мужской сборной Азербайджана по волейболу U-22 на Евро-2022.
Командные
26 апреля 2022 г. 14:14
Определились соперники азербайджанской волейбольной команды на Евро-2022

Определились соперники мужской сборной Азербайджана по волейболу U-22 на Евро-2022.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, сборная, которая вступит в борьбу со второго классификационного этапа, попала в группу Е с Косово, Нидерландами и Словакией.

Команда во главе с главным тренером Эльдаром Алиевым проведет первый матч 20 мая против сборной Косово. На следующий день волейболисты встретятся с командой Нидерландов, 22 мая – Словакии. Игры нашей команды будут стартовать в 21:00 по бакинскому времени. Встречи пройдут в Косово.

Отметим, что в классификационном этапе свою силу проверит 21 команда в 6 группах. Победители групп и занявшие лучшие вторые места получат путевку в финал.

Евро-2020, классификация

Группа E

20 мая

21:00. Азербайджан – Косово

21 мая

21:00. Нидерланды – Азербайджан

22 мая

21:00. Словакия – Азербайджан

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın voleybol komandasının AVRO-2022-dəki rəqibləri bəlli olub

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