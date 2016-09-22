Определились еще 3 команды 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии, определились очередные 3 команды, вышедшие в 1/4 финала.

Как сообщает Report, Иран сделал сенсацию. В 1/8 финала он обыграл последнего чемпиона мира Бразилию и отстранил ее от борьбы. В основном времени матча была зарегистрирована ничья - 2:2. В дополнительное время каждая команда забила по голу. В серии пенальти Иран был более точным - 3:2. Соперником Ирана в очередном туре станет Парагвай.

Испания одержала победу над Казахстаном со счетом 5:2. В 1/4 финала она встретится со сборной России.

Сегодня состоится матч между Азербайджаном и Таиландом. В случае победы над соперником сборная Азербайджана встретится с Португалией.

Отметим, что последние 3 команды 1/4 финала определятся сегодня. Помимо матча Азербайджан-Таиланд состоятся матчи Италия - Египет, Аргентина - Украина.