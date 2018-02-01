Определились арбитры матча Азербайджан - Франция

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Определились арбитры группового матча между сборными Азербайджана и Франции на чемпионате Европы по футзалу в Словении.

Как сообщает Report, первый и второй арбитры встречи итальянцы Ангело Галанте и Алессандро Мальфер.

Функцию третьего арбитра выполнит Ондрей Черны из Чехии. А работу рефери оценит испанец Педро Анхель Галан Ньето.

Отметим, что предстоящий 2 февраля матч начнется в 21:00 по бакинскому времени и будет транслироваться по телеканалу CBC Sport.