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    Определилась страна проведения квалификационного турнира сборной Азербайджана на Токийскую олимпиаду 2020 года

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Определилась страна для проведения квалификационного турнира женской сборной Азербайджана по волейболу на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации волейбола, игры группы D, в которую попала сборная, состоятся 2-4 августа в Бразилии. Сборная в борьбе за пропуск поборется наряду с хозяевами поля с Камеруном и Доминиканской Республикой.

    Отметим, что 24 сборные с наилучшими рейтингами разделены на 6 групп. Победители группы получат пропуск на олимпиаду.

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