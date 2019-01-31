Определилась страна проведения квалификационного турнира сборной Азербайджана на Токийскую олимпиаду 2020 года

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Определилась страна для проведения квалификационного турнира женской сборной Азербайджана по волейболу на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации волейбола, игры группы D, в которую попала сборная, состоятся 2-4 августа в Бразилии. Сборная в борьбе за пропуск поборется наряду с хозяевами поля с Камеруном и Доминиканской Республикой.

Отметим, что 24 сборные с наилучшими рейтингами разделены на 6 групп. Победители группы получат пропуск на олимпиаду.