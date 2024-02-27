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Определилась дата проведения нового турнира FIFA в Азербайджане

Определилась дата проведения нового турнира FIFA в Азербайджане Новая серия товарищеских матчей, запущенная Международной федерацией футбола (ФИФА) под названием FIFA Series, стартует в марте в четырех странах, включая Азербайджан.
Командные
27 февраля 2024 г. 01:30
Определилась дата проведения нового турнира FIFA в Азербайджане

Новая серия товарищеских матчей, запущенная Международной федерацией футбола (ФИФА) под названием FIFA Series, стартует в марте в четырех странах, включая Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил журналистам директор департамента ФИФА по Европейским национальным футбольным ассоциациям Эльхан Мамедов.

По его словам, игры пройдут в Азербайджане, Алжире, Саудовской Аравии и Шри-Ланке 18-26 марта. В каждой стране сыграют по четыре команды, каждая из которых проведет две встречи.

FIFA Series

Азербайджан
Команды: Азербайджан, Монголия, Танзания, Болгария

Алжир
Команды: Алжир, Боливия, Андорра, ЮАР

Саудовская Аравия
Группа А: Кабо-Верде, Экваториальная Гвинея, Гайана, Камбоджа
Группа B: Гвинея, Вануату, Бермуды, Бруней

Шри-Ланка
Команды: Шри-Ланка, Папуа-Новая Гвинея, Бутан, Центральноафриканская Республика.

Хотя одержавшие победу сборные не получат трофеев и призовых, у них будет возможность сыграть с командами из других конфедераций, что имеет большое значение в плане набора опыта. Следует отметить, что ФИФА намерена покрыть расходы команд.

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Версия на азербайджанском языке FİFA-nın yeni turniri Azərbaycanda keçiriləcək

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