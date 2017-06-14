Определены соперники волейбольных клубов Азербайджана в Кубке Челлендж

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Состоялась церемония жеребьевки Кубка Челлендж по волейболу.

Как сообщает Report, "Азеррейлу", представляющему Азербайджан в женской борьбе, выпала румынская команда "Стиинта" (Бакау).

Команда, которая выйдет из 1/16 финала победителем по принципу игры на домашнем и выездном поле, на очередном этапе встретится с победителем встречи Sm'Aesch Pfeffingen (Швейцария) – "Младость" (Хорватия). Игры состоятся 12-14 декабря и 9-11 января.

Соперником мужского клуба"Локомотив" стал кипрский АПОЭЛ. Первые игры состоятся 21-23 ноября, ответные – 28-30 ноября. Команда-победитель выйдет в 1/16 финала.