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    Определены соперники волейбольных клубов Азербайджана в Кубке Челлендж

    Азеррейл встретится с командой Румынии, Локомотив – Кипра

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Состоялась церемония жеребьевки Кубка Челлендж по волейболу. 

    Как сообщает Report, "Азеррейлу", представляющему Азербайджан в женской борьбе, выпала румынская команда "Стиинта" (Бакау).

    Команда, которая выйдет из 1/16 финала победителем по принципу игры на домашнем и выездном поле, на очередном этапе встретится с победителем встречи Sm'Aesch Pfeffingen (Швейцария) – "Младость" (Хорватия). Игры состоятся 12-14 декабря и 9-11 января.

    Соперником мужского клуба"Локомотив" стал кипрский АПОЭЛ. Первые игры состоятся 21-23 ноября, ответные – 28-30 ноября. Команда-победитель выйдет в 1/16 финала.

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