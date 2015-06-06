​Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на Европейские игры в Баку

Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили назвал состав команды на первые в истории Европейские игры, которые стартуют 12 июня в Баку (Азербайджан).

Как передает Report со ссылкой на Wrestrus.ru, лидером команды будет чемпион мира-2015 Чингиз Лабазанов.

Сборная России по греко-римской борьбе

До 59 кг. Степан Марянян

До 66 кг. Артем Сурков

До 71 кг. Юрий Денисов

До 75 кг. Чингиз Лабазанов

До 80 кг. Евгений Салеев

До 85 кг. Давит Чакветадзе

До 98 кг. Ислам Магомедов

До 130 кг. Сергей Семенов

Программма турнира по греко-римской борьбе на Евроиграх-2015

13 июня (суббота)

10.00-14.00 - категории до 59-71-80-98 кг

19.00-21.30 - категории до 59-71-80-98 кг (финалы)

14 июня (воскресенье)

10.00-14.00 - категории до 66-75-85-130 кг

19.00-21.30 - категории до 66-75-85-130 кг (финалы)