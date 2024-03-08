Оливер Берман заменит Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии

Пресс-служба итальянской команды "Феррари" подтвердила, что у гонщика команды Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит и ему потребуется операция.

Пресс-служба итальянской команды "Феррари" подтвердила, что у гонщика команды Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит и ему потребуется операция.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, начиная с третьей свободной практики и до конца этого гоночного уикенда, Сайнса заменит резервный пилот Оливер Берман. Таким образом, Оливер не примет дальнейшего участия в рамках уикенда в Джидде в Формуле-2.

"Семья "Феррари" желает Карлосу скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении команды.

Напомним, Карлос принимал участие в двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой практике он показал шестой результат, а во второй был седьмым. 8 марта в Джидде состоятся третья свободная практика и квалификация.