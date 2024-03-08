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Оливер Берман заменит Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии

Оливер Берман заменит Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии Пресс-служба итальянской команды "Феррари" подтвердила, что у гонщика команды Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит и ему потребуется операция.
Командные
8 марта 2024 г. 17:45
Оливер Берман заменит Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии

Пресс-служба итальянской команды "Феррари" подтвердила, что у гонщика команды Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит и ему потребуется операция.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, начиная с третьей свободной практики и до конца этого гоночного уикенда, Сайнса заменит резервный пилот Оливер Берман. Таким образом, Оливер не примет дальнейшего участия в рамках уикенда в Джидде в Формуле-2.

"Семья "Феррари" желает Карлосу скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении команды.

Напомним, Карлос принимал участие в двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой практике он показал шестой результат, а во второй был седьмым. 8 марта в Джидде состоятся третья свободная практика и квалификация.

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Версия на английском языке Saudi Arabian Grand Prix: Carlos Sainz ruled out and replaced by Oliver Bearman
Версия на азербайджанском языке "Formula 1" pilotu səhhətinə görə Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prisini buraxacaq

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