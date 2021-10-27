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Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января

Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января Открытие олимпийской деревни Игр 2022 года в Пекине запланировано на 27 января.
Командные
27 октября 2021 г. 08:39
Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января

Открытие олимпийской деревни Игр 2022 года в Пекине запланировано на 27 января.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун.

"Официальное открытие олимпийской деревни состоится 27 января следующего года, чтобы приветствовать атлетов со всего мира", - сказал он. "2 февраля начнется эстафета олимпийского огня", - добавил Чжан Цзяньдун.

Олимпийский огонь Игр 2022 года был доставлен из Афин в китайскую столицу 20 октября.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Pekində yanvarın 27-də Olimpiya kəndi açılacaq

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