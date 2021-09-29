Олимпиаду 2022 года закроют для иностранных болельщиков

Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будут продавать только жителям материкового Китая.

Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будут продавать только жителям материкового Китая.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщается на сайте МОК.

"Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим в материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19. Конкретные требования к этим мерам обсуждаются и разрабатываются. Они будут опубликованы для общественности в надлежащее время", — говорится в сообщении.

Также МОК отметил, что все атлеты и участники Игр, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, по прибытии будут направлены в "пузырь". Непривитые участники Игр должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Дела спортсменов, которые предоставят обоснованное медицинское освобождение, рассмотрят отдельно. Все вакцины, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями либо официально одобренные соответствующими странами или регионами, будут приняты.

С 23 января до окончания Паралимпийских игр будет внедрена замкнутая система управления ("пузырь") для обеспечения безопасного проведения Игр. Эта замкнутая система станет охватывать все области, связанные с Играми, включая прибытие и отъезд, транспорт, размещение, питание, соревнования, а также церемонии открытия и закрытия. Участникам будет разрешено перемещаться только между объектами, связанными с Играми, для тренировок, соревнований и работы. Будет создана специальная транспортная система Игр.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Недавние летние Олимпийские игры в Токио прошли без зрителей.