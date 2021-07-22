Олимпиада: Новые случаи заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 12 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 12 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Двое из зараженных являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории Олимпийской деревни. Также COVID-19 был выявлен у пяти японских подрядчиков и четырех иностранцев, связанных с проведением Игр, двое из которых проживают в Олимпийской деревне.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа.