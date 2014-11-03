Оксана Пархоменко: "Ни я, ни моя сестра не уходим из сборной Азербайджана"

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Капитан женского волейбольного клуба "Азерйол" ("Azəryol") Оксана Пархоменко (Курт) опровергла информацию о том, что они с сестрой Еленой собираются завершить карьеру в национальной команде Азербайджана. З0-летняя связная в своем интервью Report заявила о том, что информация вышедшая на официальном сайте Европейской волейбольной Конфедерации (CEV), не соответствует действительности.

"Честно говоря, эта дезинформация. Действительно, я не являюсь молодой спортсменкой и у меня множество травм. Но пока я играю в клубе и нужна ему, буду считать за честь быть частью сборной команды Азербайджана", - отметила Пархоменко.

Опытная волейболистка подчеркнула, что не давала какому-либо сайту официальное интервью по поводу своего ухода или ухода сестры из азербайджанской сборной. "Иногда игрок себя очень плохо чувствует и, рассердившись, говорит "Хватит, я все бросаю". Возможно, что кто-то услышав подобные слова принял их всерьез. Может быть я сказала нечто подобное и кто-то подумал, что все серьезно. Такие слова произносят в результате усталости, травм, и злости на себя из-за проигрыша. Не думаю, чтобы моя сестра заявляла что-либо об уходе из команды".

Отметим, что в прошлом месяце после окончания мирового чемпионата в Италии на официальном сайте CEV появилась информация о том, что Оксана и Елена Пархоменко завершают свою карьеру в азербайджанской сборной.